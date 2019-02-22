Глава "Газпромбанк лизинга": развитие лизинга в РФ невозможно без программ господдержки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Динамичное развитие лизинговой отрасли в России по большей части невозможно без программ государственной поддержки. Об этом заявил генеральный директор "Газпромбанк лизинга" Максим Агаджанов в ходе бизнес-завтрака "Льготный лизинг 2019" с участием представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности.

"Лизинговая компания является проводником средств от государства до лизингополучателя в рамках получения субсидий, и по большей части лизинг невозможен без программ господдержки. Благодаря мерам господдержки, лизинговая отрасль среди прочих уверенно показывает динамику роста: по итогам 2018 года рынок вырос на 26% по сравнению с прошлым годом", - отметил Агаджанов.

Представители ведомств вместе с "Газпромбанк лизингом" обсудили изменения в действующие программы льготного лизинга, новые, а также отмененные программы, например, "Инновационные вагоны".

По инициативе Минпромторга РФ программа "Строительно-дорожная и коммунальная техника" в 2019 году может пополниться полным перечнем сельскохозяйственной техники и дорогостоящими видами техники для пищевых, перерабатывающих производств, а также машиностроения. На текущий момент, по данным Минпромторга, ожидается получение согласования постановления от правительства РФ и, в случае его подписания, будет выделено 2,1 млрд рублей на получение субсидий.

Агаджанов также отметил, что в текущем году сохраняется субсидирование лизинга электротранспорта. "Это редкий вид транспорта, но мы видим, что ведущие автопроизводители тестируют его, поэтому программа по этому виду имущества сохраняется. Государство будет это поддерживать", - отметил он.

В ходе бизнес-завтрака также обсуждались итоги и прогнозы развития рынка российского лизинга. По словам Агаджанова, динамика и показатели развития лизинга в России хорошо показывают состояние развития экономики.

"Если лизинговый рынок растет - экономика также растет. На протяжении последних 15 лет, такая динамика всегда говорила именно об этом", - отметил он.