Минэнерго не ожидает снижения экспорта угля из России на Украину в 2019 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Экспорт угля из России на Украину в 2018 году вырос почти на 10%, до 12,4 млн т с 11,3 млн т в 2017 году. В 2019 году объем поставок будет на том же уровне, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"По данным ОАО "РЖД", в 2018 году объем поставок российского угля на Украину составил 12,4 млн т. По прогнозам Минэнерго России, объем поставок российского угля на Украину в 2019 году будет на уровне 2018 года", - сообщили в министерстве.

Газета РБК в четверг сообщала, что Белоруссия в 2018 году стала реэкспортером российского угля на Украину. По данным национального статистического комитета Белоруссии, страна, которая не добывает уголь, в 2018 году экспортировала 854 тыс. т этого топлива. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину.

Ранее в интервью ТАСС заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский говорил, что Министерство энергетики России ожидает увеличения экспорта российского угля на Украину в 2018 году до 11,5-12 млн т.

Украина испытывает дефицит энергетического угля после того, как Киев потерял контроль над частью Донецкой и Луганской областей, страна сейчас вынуждена замещать объемы энергоуголя поставками из других стран.

На фоне блокады поставок угля из Донбасса Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР возможность доставки ограничена 700 тыс. т в год.