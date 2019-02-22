{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московское УФАС возбудило дело против "Яндекса" за рекламу фонаря-электрошокера

В ведомстве указали, что реклама гражданского оружия возможна только в специализированных печатных изданиях, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 22:00 мск и до 07:00 мск
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское УФАС России возбудило дело в отношении "Яндекса" по факту распространения рекламы фонаря-электрошокера в интернете через сервис "Яндекс.Директ". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.

"Реклама электрошокового устройства "Фонарь-электрошокер police 1101" распространялась в сети интернет, что противоречит установленным нормам. Московское УФАС России возбудило дело в связи с нарушением закона о рекламе в отношении рекламодателя - ООО "Интернет Торговля Р" и рекламораспространителя - ООО "Яндекс". Согласно ст. 14.3 КоАП РФ им грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В УФАС указали, что в соответствии с законодательством реклама гражданского оружия возможна только в специализированных печатных изданиях и местах, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 22:00 мск и до 07:00 мск.

Теги
Россия
Северный Кавказ
"Азимут" запустит из Владикавказа авиарейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар
Северная Осетия выделила для организации новых маршрутов 12 млн рублей
Читать полностью