Московское УФАС возбудило дело против "Яндекса" за рекламу фонаря-электрошокера

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское УФАС России возбудило дело в отношении "Яндекса" по факту распространения рекламы фонаря-электрошокера в интернете через сервис "Яндекс.Директ". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.

"Реклама электрошокового устройства "Фонарь-электрошокер police 1101" распространялась в сети интернет, что противоречит установленным нормам. Московское УФАС России возбудило дело в связи с нарушением закона о рекламе в отношении рекламодателя - ООО "Интернет Торговля Р" и рекламораспространителя - ООО "Яндекс". Согласно ст. 14.3 КоАП РФ им грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В УФАС указали, что в соответствии с законодательством реклама гражданского оружия возможна только в специализированных печатных изданиях и местах, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 22:00 мск и до 07:00 мск.