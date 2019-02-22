"Азимут" запустит из Владикавказа авиарейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустит новые авиарейсы в Сочи, Ростов-на-Дону и Краснодар из аэропорта Северной Осетии. Об этом сообщила в релизе пресс-служба главы и правительства республики.

"Международный аэропорт Владикавказ расширяет свою географию. Новые авиарейсы в Сочи, Ростов-на-Дону и Краснодар запустит авиакомпания "Азимут". Перспективы сотрудничества развития пассажирских авиаперевозок глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обсудил с председателем совета директоров компании Павлом Удодом", - говорится в сообщении.

Северная Осетия выделила для организации новых маршрутов из регионального бюджета 12 млн рублей в качестве субсидий. Предоставляемая дотация позволит сделать цену на авиабилеты доступной для населения.

"Для Северной Осетии расширение региональной сети воздушных пассажирских перевозок - это дополнительный импульс для развития бизнеса и увеличения туристического потока. Замысел состоит в том, чтобы в ближайшие годы открыть авиационное сообщение между Владикавказом и российскими регионами", - цитирует пресс-служба Битарова.

Он отметил, что наиболее перспективными направлениями полетов из республики являются Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Сургут, Симферополь, Казань, Саратов, Самара, Уфа и Тюмень.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ100-95LR с увеличенной дальностью полета.