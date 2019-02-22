Минсельхоз назвал дату начала электронной сертификации молочной продукции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Готовая молочная продукция будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля, исключением станут йогурты и кефиры, сертификация которых начнется с 1 ноября. Об этом говорится в проекте приказа Минсельхоза РФ.

С июля в систему электронной сертификации будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочная сыворотка, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С ноября начнут сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года - сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.

В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Помимо молочной продукции, от электронной ветсертификации пока освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что Минэкономразвития отрицательно оценило предложение включить готовую молочную продукцию в систему "Меркурий".

По мнению Минэкономразвития, для бесперебойной работы как "Меркурия", так и внутренних систем организации работы компаний, специализирующихся на производстве молока и молочной продукции, а также розничной продаже указанной продукции, потребуется ряд мероприятий по дальнейшей подготовке и адаптации системы. Кроме того, Минэкономразвития напомнило о необходимости более длительного перехода к электронной ветеринарной сертификации всей продукции.