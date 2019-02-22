ExxonMobil применит облачные технологии Microsoft для повышения эффективности нефтедобычи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нефтедобывающая компания ExxonMobil договорилась с Microsoft об использовании облачных технологий компании, которые позволят повысить эффективность добычи углеводородов в Техасе. Об этом говорится в сообщении ExxonMobil.

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Компания рассчитывает, что использование таких цифровых технологий Microsoft, как Dynamics 365, Azure, "машинное обучение" и "интернет вещей" приведет к росту добычи нефти к 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки, повысят эффективность капитальных вложений и обеспечат рост чистого денежного потока ExxonMobil в течение следующих 10 лет за счет повышения эффективности работы компании и улучшения анализа состояния нефтяных месторождений.

Облачные технологии Microsoft планируется внедрить дочерней компанией ExxonMobil - XTO Energy, активы которой расположены в Пермском нефтегазоносном бассейне (пределы штата Техас, США). Партнерство ExxonMobil и Microsoft включает в себя интегрированную облачную среду, которая в режиме реального времени собирает данные с нефтяных месторождений, на основе которых нефтекомпания сможет быстрее и эффективнее принимать решения по оптимизации бурения скважин и их заканчивания, а также расстановке приоритетов между теми или иными задачами.

Также облачные технологии позволят в случае чрезвычайных ситуаций значительно сократить время нахождения утечек углеводородов и их устранения.

XTO Energy работает на всей территории США и западной Канаде. Также компания помогает в разработке нетрадиционных месторождений в Аргентине.