Минтранс предлагает направить 2,5 млрд руб. из резервного фонда на авиаперевозки в ДФО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает дополнительно направить на субсидирование авиарейсов на Дальний Восток 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минтрансом разработан и направлен на согласование проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда 2,5 млрд рублей на перевозки с/на территорию ДФО", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову до 20 марта 2019 года представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок. Речь о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток шла на встрече премьера с сенаторами 12 февраля. Тогда глава правительства пообещал, что на эту программу будут выделены дополнительные средства, отметив, что сделать это лучше через корректировки бюджета, а к резервному фонду обратиться в конце года в случае нехватки средств.

Позднее в пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что программа субсидирования полетов на Дальний Восток будет дофинансирована на 5,2 млрд рублей. Эти средства позволят авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов.

Льготные перелеты

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. По этой программе приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В 2018 году на поддержку рейсов по этим маршрутам было выделено 3,8 млрд рублей. Позднее правительство выделило дополнительно еще 400 млн рублей.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов из Дальнего Востока, Сибири и других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В январе "Аэрофлот" был вынужден приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток из-за того, что у компании закончились выделенные на это деньги. Авиаперевозчик обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование для продолжения продаж.