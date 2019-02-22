МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи подрос на 0,74% - до 2488,63 пункта, а РТС - на 0,82%, до 1198,4 пункта, следует из данных торгов.

"Рынок сдержанно реагирует на слабую международную макростатистику, так как она может дать повод для монетарных стимулов, способствующих росту рисковых активов, бенефициаром чего станут и наши локальные акции. В понедельник на весы российского фондового рынка инвесторы вновь положат такие факторы, как перспектива новых санкций и динамика внешних площадок. При отсутствии негативных новостей по первой теме продолжим консолидацию вблизи текущих уровней", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,2%, до 67,22 доллара за баррель.