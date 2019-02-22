Инвестиции в "Морской порт Санкт-Петербург" превысят в 2019 году 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Инвестиции, направленные на реализацию программы развития АО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб, входит в UCL Holding) в текущем году составят более 1 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург" Владислав Жуков.

"В 2019 году объем инвестиций в развитие АО "Морской порт Санкт-Петербург" может превысить 1 млрд рублей. Из них около 800 млн рублей планируется направить на программу технического перевооружения и около 400 млн - на реализацию инфраструктурных проектов", - отметил он.

По словам Жукова, в первой половине 2019 года компания введет в эксплуатацию второй новый полноповоротный электрический портальный кран "Витязь" стоимостью более 260 млн рублей с максимальной грузоподъемностью 40 тонн, первый "Витязь" приступил к работе в пятницу. Также порт планирует увеличить пропускную способность по таким грузам, как черные металлы, древесные гранулы и некоторые виды насыпных грузов.

В минувшем году компания вложила более 650 млн рублей в реализацию программы развития, более 60% средств было выделено на закупку новой техники. В частности, компания приобрела два полноповоротных электрических портальных крана "Витязь", а также 28 машин внутрипортовой механизации.

В минувшем году "Морской порт Санкт-Петербург" перевалил 7,7 млн тонн грузов, что на 12% превышает аналогичный показатель 2017 года. Рост грузопотока был обусловлен развитием специализированных площадок по перегрузке чугуна, металлолома, руды, минеральных удобрений и контейнеров.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" - крупнейший оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Компания, наряду с ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (Большой порт Санкт-Петербурга) и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (порт Усть-Луга Ленинградской области), а также Туапсинским и Таганрогским морскими портами, входит в состав транспортной группы UCL Holding.