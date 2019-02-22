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Торговая война

CNBC: встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в конце марта в поместье Мар-а-Лаго

По данным телекомпании, Пекин готов приобрести американских товаров на $1,2 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Представители США и КНР обсуждают возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в конце марта. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNBC со ссылкой на источники. Встреча может пройти в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По сообщению этих источников, отметила телекомпания, КНР изъявила готовность приобрести американских товаров на $1,2 трлн, однако у двух сторон по-прежнему существуют разноглася по вопросу об интеллектуальной собственности.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что дата и место проведения новой встречи с Си Цзиньпином пока точно не определены, однако отметил, что она состоится не раньше 1 марта, когда истекает крайний срок достижения торгового соглашения между двумя государствами.

В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
Торговая война
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