Bloomberg: Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму более $60 млн

ТАСС, 22 февраля. Глава компании SpaceX Илон Маск взял ипотечные кредиты в американском банке Morgan Stanley на сумму, составляющую $61 млн. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, за кредитами Маск обратился для покупки недвижимости в штате Калифорния. Речь идет о четырех объектах в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр и одном - в городе Хилсборо. Как пишет Bloomberg, в конце 2018 года основатель SpaceX взял четыре кредита размером $50 млн. Помимо этого, миллиардер рефинансировал ипотеку, оформленную для приобретения в 2012 году объекта недвижимости стоимостью $17 млн.

Отмечается, что кредиты были взяты Маском сроком на 30 лет. В течение первых нескольких лет фиксированная процентная ставка по ним составляет 3,5%. Ежемесячно 47-летнему предпринимателю приходится выплачивать порядка $180 тыс.

Как сообщает Bloomberg, представители Маска и банка Morgan Stanley прокомментировать эту информацию отказались.