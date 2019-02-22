Исследование: мировые продажи смартфонов в 2018 году упали на 3%

ТАСС, 22 февраля. Мировой спрос на смартфоны в 2018 году снизился на 3% по сравнению с 2017 годом - до 1,44 млрд. единиц, проданных по всему миру, следует из исследования компании GfK.

"Спрос на смартфоны в 2018 году снизился на 3% по сравнению с 2017 - до 1,44 млрд единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 году ожидается однопроцентный рост рынка", - говорится в исследовании.

По данным компании, за минувший год было продано смартфонов на $522 млрд, что на 5% превышает показатель 2017 года. Увеличение продаж в денежном эквиваленте обусловлено продолжающимся мировым трендом на премиальные модели. Так, около 12% проданных в 2018 году смартфонов (против 9% годом ранее) стоили более $800. Порядка 46% единиц техники были проданы в среднем ценовом сегменте за $150-400 за штуку (44% в 2017 году).

В четвертом квартале средняя цена смартфона в мире снизилась на 2%, до $384. В России за аналогичный период средний ценник проданного смартфона вырос на 9% и в 2018 году составил $250 (более 16 тыс. рублей по нынешнему курсу).

В исследовании также отмечается, что спрос на устройства, которые можно носить, увеличился на 16%, а объем продаж - на 35%. "Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17% объема продаж в категории носимых устройств, против 8% годом ранее", - говорится в исследовании аналитической компании.

Падение продаж на основном рынке

Основным потребителем смартфоновна мировом рынке в 2018 году стал Китай. Кроме того, это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. Так, 40% смартфонов китайских брендов в минувшем году были куплены за пределами Китая.

"Снижение спроса в Китае в четвертом квартале 2018 года на 19% оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии (+13%) и в Центральной и Восточной Европе (+3%) лишь частично компенсировал спад в Китае в четвертом квартале прошлого года", - указано в исследовании GfK.