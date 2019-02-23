Эксперты: в России наметился переход к господдержке семей на протяжении всей жизни

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новый пакет демографических мер символизирует переход к поддержке семей с детьми государством на протяжении всего жизненного цикла и позволит улучшить их материальное благосостояние. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты.

"На мой взгляд, наметилась тенденция, и президент ее обозначил, на поворот к поддержке семьи на всех этапах жизненного цикла. И меры поэтому были посвящены поддержке первого ребенка, второго, третьего и последующих", - сказал зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, директор Института научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко.

Он добавил, что есть объективные причины, по которым рождаемость в России снижается, к примеру, демографическая яма 90-х годов, но в то же время в последние годы накладывает свой отпечаток и экономическая ситуация. "Поэтому меры, которые предложил президент, направлены прежде всего на улучшение благосостояния семей и рождения детей. Основная цель, которую президент озвучил, это снизить риски попадание семьи в бедность при рождении ребенка", - подчеркнул он.

К примеру, по словам Рыбальченко, выплату на третьего ребенка можно рассматривать как еще один материнский капитал, но для многодетных семей. "Мы очень много говорили о том, что необходимо продлить, распространить программу материнского капитала на рождение третьего ребенка. Вот эта мера по ипотечному кредиту в значительной степени отвечает тем запросам, которые были со стороны многодетных семей, со стороны экспертного сообщества", - отметил Рыбальченко.

Другой важной новацией стал озвученный переход на семейное налогообложение, когда налоги учитывают иждивенческую нагрузку на семью. "Мне кажется, что по своей идеологической значимости это одно из самых сильных решений за последние годы", - считает эксперт.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский добавил, что новый пакет мер Путина на рождаемость сильно не повлияет. "Это может дать лишь незначительный и кратковременный эффект, поскольку рождаемость зависит не только от денег, а от многих факторов. Более того, рождаемость у нас и так на достаточно высоком уровне для развитых стран. А вот на финансовом благополучии меры отразятся, помогут решить жилищный вопрос многодетным семьям, например, и это можно только приветствовать", - сказал Вишневский.

Новый пакет мер поддержки семей

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о развитии жилищной сферы в контексте поддержки российских семей. Так, семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, отметил президент. Кроме того, льгота по ипотечной ставке для семей с детьми в размере 6% годовых должна стать бессрочной, в итоге программа может охватить 600 тыс. семей, полагает он.

Также президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года, поднять пособия неработающим родителям детей с инвалидностью почти в два раза. С 1 июля 2019 года размер пособия планируется увеличить с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.