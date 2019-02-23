Китайская авиакомпания Genghis Khan Airlines получила первый региональный самолет ARJ21

ШАНХАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) передала разработанный ею первый региональный самолет ARJ21 новой авиакомпании Genghis Khan Airlines, базирующейся в автономном районе Внутренней Монголии. Как сообщил информационный портал Shine, первый борт был переправлен из Шанхая в город Хухэхаотэ в минувшую пятницу.

Genghis Khan Airlines станет второй авиакомпанией в КНР, которая будет использовать ARJ21 для перевозки пассажиров на внутренних рейсах. 11 таких самолетов в настоящее время обслуживают 20 авиационных маршрутов авиакомпании Chengdu Airlines. Новая авиакомпания, созданная в прошлом году, планирует начать коммерческую эксплуатацию ARJ21 на внутренних региональных рейсах в конце марта, сообщил ее президент Бай Имэн. По его словам, Genghis Khan Airlines планирует использовать на своих рейсах только самолеты китайского производства.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет авиапарк Genghis Khan Airlines должен составить 25 самолетов, которые будут обслуживать 60 маршрутов, а еще через восемь лет он будет увеличен вдвое. Впоследствии компания планирует довести число маршрутов до 150 и открыть международные рейсы. В будущем авиакомпания намерена также приобрести и построенный Китаем узкофюзеляжный реактивный самолет C919, который в настоящее время проходит необходимые испытания для получения лицензии на коммерческую эксплуатацию.

Genghis Khan Airlines в марте прошлого года была одобрена Управлением гражданской авиации Китая и в настоящее время уже завершила процесс набора пилотов, технического и обслуживающего персонала.

История создания и характеристики самолета

Проектные работы по созданию ARJ21 начались в 2003 году. Первый самолет был собран в 2007 году. Впервые ARJ21 поднялся в воздух в ноябре 2008 года в Шанхае. В 2014 году Управление гражданской авиации КНР выдало на этот региональный самолет сертификат типа, а в июле 2017 года - лицензию на начало его массового производства.

Самолет рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров в зависимости от модификации и имеет дальность полета от 2,2 тыс. до 3,7 тыс. км. Коммерческие полеты на нем начались в июне 2016 года, а массовое производство было запущено в сентябре 2017 года.

Свой первый ARJ21, пишет портал, получит очень скоро и третья китайская авиакомпания - Urumqi Air. Согласно планам COMAC, в ближайшие пять лет около 100 этих самолетов будут поставлены авиакомпаниям на внутреннем рынке Китая.