В России появилась возможность использовать электронные посадочные талоны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиапассажиры в России с воскресенья могут отказаться от использования бумажного посадочного талона и использовать электронные в тех аэропортах, которые готовы обеспечить такую возможность. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу 24 февраля.

Согласно приказу, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться возможность получить электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. При этом перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить данную информацию на своем интернет-сайте.

Сам аэропорт должен иметь информационную систему, включающую в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующие штриховой код. Как и прежде, в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе.

В московских аэропортах ранее отмечали, что ведут работы по внедрению технических систем обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам, но точных дат их ввода пока не называли.