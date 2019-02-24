{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России появилась возможность использовать электронные посадочные талоны

Для этого аэропорт должен иметь информационную систему, в которую входит электронная база данных досмотра, а также устройства, сканирующие штриховой код
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиапассажиры в России с воскресенья могут отказаться от использования бумажного посадочного талона и использовать электронные в тех аэропортах, которые готовы обеспечить такую возможность. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу 24 февраля.

На эту тему

Согласно приказу, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться возможность получить электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. При этом перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить данную информацию на своем интернет-сайте.

Сам аэропорт должен иметь информационную систему, включающую в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующие штриховой код. Как и прежде, в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе.

В московских аэропортах ранее отмечали, что ведут работы по внедрению технических систем обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам, но точных дат их ввода пока не называли.

Теги
Россия
Премьер Баварии вступился за "Северный поток - 2" и раскритиковал США
Маркус Зедер заявил, что российский газопровод отвечает интересам Германии
Читать полностью