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Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Устройство будет стоить €2,3 тыс.
Описание
© AP Photo/Manu Fernandez

БАРСЕЛОНА, 24 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Huawei презентовала на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне смартфон Huawei Mate X со складывающимся экраном, поддерживающий стандарт связи 5G, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

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Модель поступит в продажу примерно в середине 2019 года в странах, которые к этому моменту будут развивать сети пятого поколения. Она оснащена мультирежимным 5G-модемом Balong 5000. Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 Гб, а накопителя - 512 Гб.

Huawei Mate X сочетает в себе функции как смартфона, так и планшета. В сложенном состоянии он имеет два экрана диагональю 6,6 и 6,39 дюйма соответственно, в развернутом виде - один экран, диагональ которого составляет 8 дюймов.

Стоимость устройства составит €2,3 тыс.

В среду, 20 февраля, свой смартфон со складывающимся экраном представила в Сан-Франциско южнокорейская корпорация Samsung. В режиме смартфона Galaxy Fold имеет экран диагональю 4,6 дюйма, в формате планшета - 7,3 дюйма. Он будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью 512 Гб.

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