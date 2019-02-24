Канада ждет от США отмены пошлин на сталь при ратификации нового договора NAFTA

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Парламент Канады может не ратифицировать новый торговый договор с США, который пришел на смену соглашению NAFTA, если американцы не отменят пошлины на канадские сталь и алюминий. Об этом в воскресенье заявил министр транспорта Канады Марк Гарно на встрече с американскими губернаторами в Вашингтоне.

"Это [наличие тарифов на металлы] будет представлять для нас большую проблему, когда мы в Канаде начнем процесс ратификации [нового торгового соглашения], и я не знаю, дойдем ли мы вообще до этого", - цитирует министра телеканал CTV. "Я обращаюсь с призывом к губернаторам, чтобы вы довели до сведения президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа], что эти пошлины являются серьезным препятствием при нашем продвижении к тому, что считается лучшей торговой сделкой в мире", - заключил Гарно.

В марте 2018 года Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза - ближайших экономических партнеров США. Администрация президента Дональда Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары. В октябре прошлого года канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что отмена этих тарифов является одним из приоритетов Канады, а в декабре глава МИД страны Христя Фриланд подчеркнула, что канадское правительство продолжает считать незаконными и несправедливыми американские пошлины на канадские сталь и алюминий.

В сентября 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).