Минск отмечает сохранение неравных условий для промышленных предприятий в ЕАЭС

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Белорусская сторона не удовлетворена ситуацией с выстраиванием единой промышленной политики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отмечая, что сохраняются неравные условия для промышленных предприятий. Об этом в воскресенье заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Неудовлетворение вызывают те подходы, которые существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство при продаже техники потребителям", - сказал Ляшенко.

По его словам, это связано с тем, что производители в России имеют значительный объем субсидий от государства. "Договоренности сегодня видоизменяются, производители в Российской Федерации имеют поддержку - субсидирование до 25%", - сказал он.

По словам Ляшенко, белорусские же предприятия могут рассчитывать на получение такой поддержки только при условии достижения значительной степени локализации, что регулируется внутрироссийскими документами. "Пока справедливости в этом вопросе нет, поэтому активная работа ведется между правительствами", - подчеркнул Ляшенко.