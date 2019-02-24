Эксперты ожидают, что рост ВВП России в 2019 году превысит прогнозы Минэкономразвития

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,7-2%, что выше прогнозируемых Минэкономразвития 1,3%. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) совместно с Институтом Гайдара.

"Поскольку циклический рост можно считать достаточно устойчивым, к замедлению может привести либо серьезный внешний и внутренний отрицательный шок, либо смена тренда в динамике структурной компоненты. В отсутствие таких негативных шоков для конъюнктурной или структурной составляющей рост ВВП в 2019 году будет, по нашим оценкам, находиться в пределах 1,7-2%", - отмечают авторы мониторинга.

По предварительным данным Росстата, ВВП страны в 2018 году вырос на 2,3%. Это наиболее быстрый темп роста с 2012 года.

"Вместе с тем Минэкономразвития объясняет рост ВВП в 2018 году действием "разовых факторов" и сохраняет свой осенний прогноз с замедлением темпов роста в 2019 году до 1-1,3% (в зависимости от сценария)", - указывают эксперты.

Для характеристики текущего состояния российской экономики и оценки возможности выхода на целевые показатели развития эксперты РАНХиГС и Института Гайдара проанализировали сложившуюся структуру темпов роста ВВП. Для этих оценок использовалась адаптированная к российским условиям методика декомпозиции темпов роста ВВП (разделение на составляющие - структурную, внешнеторговую и конъюнктурную).

"Результаты декомпозиции не свидетельствуют о том, что рост в 2018 году был связан с воздействием набора разовых внутренних факторов. Скорее, на него повлияло улучшение ситуации на мировых товарных рынках. Динамика структурной и конъюнктурной составляющих ВВП достаточно плавная и соответствует гипотезе о медленном, но устойчивом преодолении экономикой последствий кризиса 2014-2015 годов, адаптации ее к условиям санкций и новому, более низкому, уровню цен на углеводородное сырье", - подытоживают авторы.

Помехи ускорению темпов роста экономики

Эксперты РАНХиГС также отмечают, что низкая инвестиционная активность бизнеса сдерживает повышение темпов роста российской экономики.

"Благоприятные для России недавние решения международных рейтинговых агентств основаны, в первую очередь, на демонстрируемых ею макроэкономических показателях. Судя по президентскому посланию Федеральному собранию, задача не допускать их ухудшения по-прежнему рассматривается в числе наиболее актуальных. Однако решение другой актуальной задачи - повышение темпов роста за счет, прежде всего, роста инвестиций - вызывает куда больше вопросов", - указывают эксперты.

Это связано со слабой инвестиционной активностью бизнеса, поясняют они. "Поэтому не выглядит загадкой и острая реакция бизнеса на события вокруг инвестфонда Baring Vostok", - отмечается в мониторинге.

При этом цена как улучшения, так и ухудшения качества внутреннего бизнес-климата лишь возрастает по мере того, как традиционные для России внешние источники доходов по объективным (конъюнктура, технологии) или субъективным (геополитика) причинам подвергаются растущему давлению.

"Так, ЕС и США в итоге добились того, что "Северный поток - 2" должен будет эксплуатироваться на весьма невыгодных условиях для "Газпрома", которому станет теперь еще сложнее вести и неизбежные переговоры о транзите с Украиной. Углеводородные поступления перестают быть тем, что "падает с неба", - резюмируют эксперты.