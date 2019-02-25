Veon получит $350 млн после пересмотра соглашения с Ericsson

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon (прежнее название - Vimpelcom Ltd.) получит в первом полугодии 2019 года $350 млн после пересмотра соглашения с компанией Ericsson, сообщается в пресс-релизе Veon.

"Стороны подписали обязывающий договор об изменении существующих условий соглашения, в результате которого Veon получит $350 млн в первом полугодии 2019 года", - говорится в сообщении.

Соглашение между компаниями направлено на модернизацию IТ-инфраструктуры Veon в нескольких странах. После изменения условий соглашения Ericsson перестанет поставлять Veon решения для полного цикла управления доходами. Veon продолжит модернизацию инфраструктуры с использованием новых цифровых систем поддержки бизнеса (DBSS) и существующего программного обеспечения от Ericsson. В Veon рассчитывают, что это позволит снизить операционные расходы.