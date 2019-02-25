Nokia представила смартфон с пятью камерами

Компания HMD Global, которая разрабатывает устройства под брендом Nokia, представила пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Confress, MWC 2019) в Барселоне.

В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны.

В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

В пресс-релизе на сайте HDM Global сообщается, что только две камеры из пяти снимают в цвете, остальные - монохромные. Все камеры снимают одновременно, но с разной экспозицией, благодаря чему изображение получается с более высокой детализацией. В каждую камеру встроен сенсор на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8.

Помимо этого, смартфон может делать фотографии в формате RAW. Отмечается, что был заключен контракт с компанией Adobe и на устройствах будет установлена программа Lightroom для редактирования снимков.

Как отмечает The Verge, телефон оснащен процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. У Nokia 9 PureView также есть датчик отпечатков пальцев и система распознавания лиц. 5,9-дюймовый OLED-дисплей смартфона обладает разрешением 2К.

Стоимость смартфона - $699 (около 45,8 тыс. рублей). Продажи Nokia 9 PureView стартуют в марте.

На MWC 2019 Nokia также представила бюджетные смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 и кнопочный телефон Nokia 210.