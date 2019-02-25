{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Хабаровского края выкупили контрольный пакет акций банкротящегося санатория

Власти рассматривают вариант строительства образовательного центра для детей на одной части территории, а на другой - восстановление санатория

ТАСС, 25 февраля. Правительство Хабаровского края выкупило контрольный пакет акций санатория "Уссури", где ранее была введена процедура банкротства. Губернатор региона Сергей Фургал на своей странице в Instagram попросил подписчиков присылать свои предложения по развитию этой территории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО «Санаторий Уссури». Это 51,3%. Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий. Мне важно ваше мнение. Если у вас есть предложения - пишите в комментариях. Одна просьба: предлагайте реальные варианты, которые действительно принесут пользу жителям края. #санаторийуссури #хабаровскийкрай #правительствохабаровскогокрая #губернаторхабаровскогокрая #фургал

Публикация от Сергей Фургал (@s.furgal)

Акциями санатория ранее владели частные лица и профсоюзные организации. В 2018 году, когда суд ввел в отношении санатория процедуру банкротства, появились предложения краевым властям выкупить его. К этому времени многие сотрудники уже лишились работы, а бывший директор и главный бухгалтер стали фигурантами уголовного дела о хищении средств.

"Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО "Санаторий Уссури", это 51,3%. Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий. Если у вас есть предложения - пишите в комментариях", - написал Фругал.

Губернатор попросил своих подписчиков предлагать "реальные варианты, которые действительно принесут пользу жителям края".

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
В СК РФ заработала отдельная телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес
Линия была создана по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина
Читать полностью