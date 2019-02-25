Власти Хабаровского края выкупили контрольный пакет акций банкротящегося санатория

ТАСС, 25 февраля. Правительство Хабаровского края выкупило контрольный пакет акций санатория "Уссури", где ранее была введена процедура банкротства. Губернатор региона Сергей Фургал на своей странице в Instagram попросил подписчиков присылать свои предложения по развитию этой территории.

Акциями санатория ранее владели частные лица и профсоюзные организации. В 2018 году, когда суд ввел в отношении санатория процедуру банкротства, появились предложения краевым властям выкупить его. К этому времени многие сотрудники уже лишились работы, а бывший директор и главный бухгалтер стали фигурантами уголовного дела о хищении средств.

"Правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций АО "Санаторий Уссури", это 51,3%. Сейчас думаем, как рационально и максимально эффективно использовать эту территорию. На одной половине можно построить детский образовательный центр, на второй - восстановить санаторий. Если у вас есть предложения - пишите в комментариях", - написал Фругал.

Губернатор попросил своих подписчиков предлагать "реальные варианты, которые действительно принесут пользу жителям края".