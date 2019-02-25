СК запустил отдельную телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отдельная телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес начала работу в Следственном комитете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Прием сообщений осуществляется по номеру телефона: 8 (495) 986-78-18 (с понедельника по четверг с 09:00 мск до 18:00 мск, в пятницу и предпраздничные дни с 09:00 мск до 16:45 мск). Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", - сказали в пресс-службе.

Линия была создана по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей. Ранее СК сообщал, что Бастрыкин на постоянной основе будет проводить личные приемы представителей бизнеса, в ходе которых они смогут обратиться по вопросам, связанным с расследованием следователями СК уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. Путин подчеркнул, что при расследовании данной категории дел "нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", так как зачастую это происходит без веских оснований.