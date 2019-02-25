"Ведомости": Visa может запустить в России оплату по QR-коду

По данным издания, цель проекта - удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.

Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод. По информации источников газеты, "Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг".

Представитель ВТБ отметил "Ведомостям", что банк изучает предложение пока без конкретных решений. В Альфа-банке заявили изданию, что оплата по QR-кодам интересна банку, и он ведет диалог с Visa. Банки "Открытие" и "Русский стандарт" изучают это предложение. Сбербанк комментировать газете эту информацию не стал.

Издание напоминает, что собственный проект оплаты по QR-коду для торговых точек с небольшим оборотом запустил Сбербанк. Для этого клиенту нужно скачать приложение и привязать к нему карту любой платежной системы. Продавец в своем приложении вводит сумму покупки, сканирует QR-код, и торговая точка получает деньги на свой расчетный счет.