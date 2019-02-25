"Метрострой" намерен взыскать с властей Петербурга 185 млн рублей в ответном иске

Ранее власти города в лице Дирекции транспортного строительства подали к "Метрострою" иск на 9 млн рублей. Дирекция требовала взыскать эти деньги в качестве неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ при строительстве линии. "Метрострой" как ответчик заявил встречный иск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Метрострой" намерена взыскать с Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга 185 млн рублей в ответном иске в ходе судебного разбирательства по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии подземки, следует из определения Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области о принятии иска к рассмотрению.

"Ответчик в рамках настоящего дела обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области со встречным исковым заявлением о взыскании с истца 185 483 692 рублей 03 копейки штрафа", - говорится в определении суда.

В нем отмечается, что эта сумма ранее была начислена "Метрострою" в качестве штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. "Встречное исковое заявление принять к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Назначить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 19 марта 2019 года", - отмечается в документе.

Согласно материалам дела, спор идет вокруг контракта КСМ 22/2015. По данным материалов госзакупок, данный контракт на строительство шестой линии подземки был заключен в конце 2015 года, власти были готовы заплатить за него "Метрострою" 37,7 млрд рублей. Он должен быть исполнен до 31 декабря 2022 года.

Красносельско-Калининская (шестая) линия метро - новая ветка метрополитена, которая должна соединить юго-западную и северо-восточную части Петербурга. На ней предусмотрено шесть станций, три из них - с пересадочными узлами на другие ветки подземки, а также электродепо.

Ситуация с Метростроем

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. В этом году строители метро также объявляли забастовку, а также выходили с пикетом к зданию Смольного из-за невыплаты зарплат.

Власти города также намеревались расторгнуть с "Метростроем" крупные контракты на строительство подземки и передать строительство метро другой компании. "Метрострой" с решением властей не согласился и подал в суд.

Затем власти города в лице Дирекции транспортного строительства заявили о том, что не будут расторгать контракты с компанией в случае, если ей удастся заключить мировое соглашение в рамках судебного разбирательства с Федеральной налоговой службой, которая требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долга по налогам.

Мировое соглашение суд утвердил на прошлой неделе, согласно документу, компания получает рассрочку в погашении налогов на 36 месяцев. Общая сумма долга, по данным налоговой службы, составляет почти 1 млрд рублей.