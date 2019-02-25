Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Соответствующее письмо опубликовано на сайте фонда.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д.М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева", - отмечается в письме.

Baring Vostok подчеркивает, что текст обращения открытого письма на имя президента России размещается "в связи с множественными обращениями партнеров фонда".

Составители письма указывают, что "за последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу".

"Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров. Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в письме.