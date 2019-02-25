Бензин в России с 18 по 22 февраля подешевел на 3-4 коп.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 18 по 22 февраля 2019 снизились на 3 коп. и 4 коп. и составили 41,96 рубля и 45,10 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо подешевело на 6 коп., до 47,60 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подешевел в Центральном федеральном округе - на 6 коп., до 41,65 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 41276 рублей за тонну, что на 1673 рубля больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 1303 рубля, до 41327 рублей за тонну.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42890 рублей за тонну, что на 1723 рубля больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 1185 рублей, до 42749 рублей за тонну.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов больше всего снизилась в Приволжском федеральном округе - на 15 коп., до 46,40 рубля за литр. Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 160 рублей и составила 60891 рубль.