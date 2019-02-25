Россия рассчитывает за пять лет увеличить добычу рыбы до 6 млн т в год

АГАДИР /Марокко/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российский внутренний рынок всегда был обеспечен рыбной продукцией, страна вылавливает больше, чем потребляет. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

В марокканском Агадире он принял участие в ряде крупных мероприятий, в том числе в Пятой международной рыбохозяйственной выставке Halieutis. Представленный на ней большой российский стенд был отмечен специальным дипломом и наградой "за лучшее позиционирование национальной рыбной индустрии".

"2018 год был очень позитивный. Мы выловили более 5 млн т. И это рекордный показатель с 1992 года, когда после распада СССР рыболовный флот приватизировали. Дальше мы будем стараться приблизиться к цифрам советского периода, хотя это достаточно сложно", - отметил собеседник агентства.

Рекордный показатель

"Если мы правильно сработаем в мировом океане и по тем перспективным объектам, которые есть в наших водах, то рассчитываем в течение пяти лет достичь 6 млн т. Такая задача перед нами стоит. Рекордного показателя прошлого года удалось добиться благодаря нескольким факторам. Первый - биологический: массовые подходы лосося и пелагических рыб (сардины, скумбрии) на Дальнем Востоке", - сказал Шестаков.

Вторым фактором, по его словам, стала "активная работа по организации промысла". "Мы на еженедельной основе проводим оперативные штабы, работаем с рыбаками по всем основным путинам. В определенных случаях сигнализируем рыбакам, куда направить свой флот, на каких объектах сконцентрироваться. Мы восстановили для перспективных пелагических объектов промышленную разведку, когда наше научное судно участвует в промысловой экспедиции и наводит рыбаков на скопления рыб", - сообщил глава Росрыболовства.

Шестаков добавил, что большая работа проведена в области рыбоохраны лососевых. Удалось сделать так, что "интересы рыбаков сконцентрировались на сохранении запасов, на приоритетности заполнении нерестилищ".

Руководитель Росрыболовства заверил, что "внутренний рынок всегда был обеспечен рыбной продукцией". "Мы вылавливаем больше, чем потребляем. Вопрос в другом: потребности внутреннего рынка сейчас, к сожалению, стали ниже по сравнению с теми, что были. Это связано, прежде всего, с покупательной способностью населения", - пояснил собеседник.

Что касается ценовой ситуации в России, то она, по словам Шестакова, "зависит от вида водного биологического ресурса, от бассейна вылова и сезона". "В целом, если брать реднестатистические данные, то есть незначительный рост цен. Но ситуация достаточно стабильна", - подытожил руководитель ведомства.