Глава Росрыболовства: закон о квотах на добычу краба согласован со всеми министерствами

АГАДИР /Марокко/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Законопроект о распределении части квот на добычу краба через аукционную систему может быть рассмотрен в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

В марокканском Агадире он принял участие в ряде крупных мероприятий, в том числе в Пятой международной рыбохозяйственной выставке Halieutis.

"Закон согласован со всеми министерствами. Сейчас по поручению правительства он проходит оценку регулирующего воздействия. В ближайшее время мы обсудим те замечания, которые поступили в рамках публичного обсуждения. По его итогам подготовим заключение для согласования с Минэкономразвития", - отметил Шестаков.

"Затем законопроект с возможными корректировками в рамках оценки регулирующего воздействия будет рассмотрен в правительстве для внесения в Госдуму. Мы нацелены на то, чтобы закон был рассмотрен в Госдуме в весеннюю сессию", - подчеркнул глава Росрыболовства.