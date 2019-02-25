Росгидромет оценил потери экономики России от опасных погодных явлений в 80-90 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ущерб российской экономики от опасных метеорологических явлений ежегодно составляет порядка 80-90 млрд рублей. Такую оценку в понедельник дал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Ущерб в России, я думаю, под 80-90 млрд [рублей] в год, как минимум, есть", - сказал он. "Выгоду своей деятельности мы оцениваем в год около 40 млрд как минимум, это означает, что от тех прогнозов, которые мы дали, органы власти, и федеральные, и региональные, произведя некоторые действия, снизили ущерб на 40 млрд", - добавил Яковенко.

Он также уточнил, что в 2018 году ведомство объявило 2 тыс. штормовых предупреждений, из которых половина относилась к особо опасным явлениям. Как уточнил Яковенко, из числа спрогнозированных 470 случаев нанесли значительный ущерб экономике страны.

Росгидромет учрежден постановлением правительства РФ в июне 2004 года и является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.