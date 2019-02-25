Путин проведет рабочую встречу с Мантуровым

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит серию рабочих встреч, посвященных министерским планам работы на ближайший год, и проведет беседу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Москве. У президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, - сказал представитель Кремля. - Из них публичным будет его общение с министром Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли".

Песков пояснил, что глава государства проводит серию встреч, "где отдельно по ведомствам, по секторам экономики президенту докладывают уже фактологически по итогам минувшего года и очерчивают основные ориентиры работы на год текущий, в том числе с учетом тех задач, которые поставлены в послании".

Кроме того, в рабочем графике Путина на 25 февраля запланирован международный телефонный разговор. "Мы в ближайший, наверное, час проинформируем вас по итогам этого разговора", - пообещал Песков.