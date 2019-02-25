Россельхознадзор разрешил поставки лосося фарерского производителя Bakkafrost

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 22 февраля отменил запрет на поставки в Россию с предприятия FO 125, принадлежащего крупному производителю лосося с Фарерских островов, компании Bakkafrost. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, решение принято на основании сведений, полученных от управления по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов. Ограничения на ввоз продукции с этого предприятия были введены с 23 ноября 2018 года из-за выявления в продукции запрещенных и вредных веществ.

Bakkafrost - компания по производству фарерского лосося, базирующаяся в Глывраре на острове Эйстурой на Фарерских островах. Компания поставляет продукцию в Европу, США и Россию, а также в азиатские страны.