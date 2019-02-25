Tax free может заработать в электронном формате в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Система tax free может перейти в электронный формат с 2020 года, соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесет Минфин, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Теоретически, да", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода tax free в электронный формат со следующего года.

"Необходимо внести определенные изменения в Налоговый кодекс и обеспечить техническую возможность", - отметил Трунин.

Система tax free была запущена в России в апреле 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в РФ, могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить чек на них.