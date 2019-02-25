Путин поручил до 28 февраля подготовить законопроект о продлении амнистии капиталов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 28 февраля 2019 года внести в законодательство изменения, предполагающие продление амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.

"Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий, установленных федеральным законодательством, при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и/или государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", - говорится в тексте поручения.

Кабмин должен подготовить соответствующие поправки до 28 февраля. К этому же сроку правительство должно подготовить законопроект об освобождении физических лиц - нерезидентов РФ от уплаты НДФЛ в отношении полученных в 2019 году доходов в виде прибыли иностранных компаний, контролируемых этими лицами, при условии признания таких лиц в текущем году налоговыми резидентами РФ.

Правительству также предстоит подготовить поправки в законодательство о сокращении с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. Эту норму предлагается ввести для случаев, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика.

Еще одно поручение - подготовить законопроект о включении в часть вторую Налогового кодекса перечня документов, необходимых для подтверждения права на освобождение от НДС безвозмездных операций по передаче товаров, имущественных прав, выполнению работ, оказанию услуг в рамках благотворительной деятельности. Кабмин также должен будет обеспечить установление с 1 января 2020 года на постоянной основе нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих образовательную и/или медицинскую деятельность.