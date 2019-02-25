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Новая система обращения с ТКО

РЭО планирует до октября создать методологию стимулирования раздельного сбора мусора

Ранее зампред правительства РФ Алексей Гордеев назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на двухпотоковый принцип сбора мусора от населения

СКОЛКОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Интегратор реформы мусорной отрасли "Российский экологический оператор" рассчитывает до октября 2019 года разработать методику стимулирования раздельного сбора коммунальных отходов в России. Об этом журналистам сообщил в понедельник генеральный директор компании Денис Буцаев.

"Сейчас мы должны сформировать методы стимулирования, которые мы хотим распространить на территории субъектов. После этого граждане увидят, что в случае, если они выполняют определенные мероприятия по сортировке мусора, то у них тариф может быть понижен. Этой работой компания уже занимается, мы планируем ее завершить в середине-третьем квартале текущего года", - ответил он на вопрос, как может быть стимулирован раздельный сбор отходов в стране.

Ранее сообщалось, что зампред правительства РФ Алексей Гордеев 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на двухпотоковый принцип сбора мусора от населения. Этот принцип предполагает, что жители раскладывают в один контейнер пригодные для вторичной переработки материалы (бумага, пластик, металл, стекло), не загрязненные органикой, а в другой - грязную упаковку, смет с улиц и органические отходы. Аналогичная система работает в Московской области с 2019 года. По словам вице-премьера РФ, в перспективе вывоз первого контейнера должен быть бесплатным для жителей, что будет их стимулировать к сортировке отходов.

Из поручений по итогам этого заседания следует, что Минприроды должно представить предложения об организации отдельного сбора органических фракций мусора до 28 февраля 2019 года, сам механизм может запуститься к концу 2019 года.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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