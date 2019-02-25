РЭО планирует до октября создать методологию стимулирования раздельного сбора мусора

СКОЛКОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Интегратор реформы мусорной отрасли "Российский экологический оператор" рассчитывает до октября 2019 года разработать методику стимулирования раздельного сбора коммунальных отходов в России. Об этом журналистам сообщил в понедельник генеральный директор компании Денис Буцаев.

"Сейчас мы должны сформировать методы стимулирования, которые мы хотим распространить на территории субъектов. После этого граждане увидят, что в случае, если они выполняют определенные мероприятия по сортировке мусора, то у них тариф может быть понижен. Этой работой компания уже занимается, мы планируем ее завершить в середине-третьем квартале текущего года", - ответил он на вопрос, как может быть стимулирован раздельный сбор отходов в стране.

Ранее сообщалось, что зампред правительства РФ Алексей Гордеев 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на двухпотоковый принцип сбора мусора от населения. Этот принцип предполагает, что жители раскладывают в один контейнер пригодные для вторичной переработки материалы (бумага, пластик, металл, стекло), не загрязненные органикой, а в другой - грязную упаковку, смет с улиц и органические отходы. Аналогичная система работает в Московской области с 2019 года. По словам вице-премьера РФ, в перспективе вывоз первого контейнера должен быть бесплатным для жителей, что будет их стимулировать к сортировке отходов.

Из поручений по итогам этого заседания следует, что Минприроды должно представить предложения об организации отдельного сбора органических фракций мусора до 28 февраля 2019 года, сам механизм может запуститься к концу 2019 года.