"Почта России" с середины марта будет продавать бюджетные ТВ-приставки на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Бюджетные ТВ-приставки для приема цифрового телевидения по цене до 1 тыс. рублей поступят в продажу в отделениях "Почты России" в Сахалинской области в середине марта, рассказал глава почтового оператора Николай Подгузов на совещании региональных властей с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым.

Отключение аналогового эфирного вещания в Сахалинской области пройдет в рамках второго этапа - с 15 апреля.

"Не позднее 15 марта в Сахалинской области будут приставки обеспечены во всех отделениях, которые запланированы. Заказы принимаются уже сейчас, все это оборудование будет доставлено", - сказал Подгузов.

Ранее Минкомсвязь, Минпромторг, "Почта России" и крупные ритейлеры - группа "М.Видео-Эльдорадо" и DNS - договорились обеспечить россиян приставками для приема цифрового телевидения, в том числе по цене до 1 тыс. рублей. Позднее к этому соглашению присоединился "Ситилинк".

Глава Минкомсвязи в ходе совещания призвал регионы второй и третьей волны отключения аналогового вещания использовать полученную отсрочку для тщательной подготовки. "Мы долго на самом высоком уровне руководителей страны обсуждали, когда отключать цифровое телевидение. Принято решение пойти этапами и дать полугодовую отсрочку. Но хочу сказать, что это очень дорогое удовольствие. То, что нам даны эти полгода отсрочки, - это не для того, чтобы полгода мы расслаблялись, а для того, чтобы прямо сейчас каждый день работать с каждым городом, каждой деревней, каждым домохозяйством", - подчеркнул Носков.

Министр отметил, что региональным властям следует обеспечить переход населения на цифровое телевидение, не дожидаясь даты отключения аналогового вещания. "И чтобы когда подойдет время отключения "аналога", у нас уже не было ни одного домохозяйства, которое смотрит "аналог", - уточнил он.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.