Путин поручил подумать над изменением механизма принятия в ЕАЭС антидемпинговых решений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возможности изменения механизма принятия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) решений по защите от демпинга. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России".

"Выработать позицию Российской Федерации по вопросу изменения механизма принятия в Евразийском экономическом союзе коллективных решений о применении защитных мер исходя из необходимости обеспечения защиты российских производителей от демпинга", - говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент РФ также поручил до 30 апреля 2019 года "принять исчерпывающие меры по обеспечению эффективной защиты российских производителей гербицидов от демпинга".

Во время дискуссии на форуме "Деловой России" 6 февраля Путин напомнил, что ранее Казахстан заблокировал решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин на гербициды из Европы. При этом он отметил, что это не мешает каждой стране ЕАЭС принимать подобные меры самостоятельно.

По словам президента, европейские компании продают на рынке РФ гербициды дешевле, чем на собственном рынке, что явно говорит о демпинге с их стороны. "Поэтому решение, которое было принято Евразийской комиссией (в 2018 году о введении пошлин на поставки гербицидов - прим. ТАСС), безусловно, обосновано. Казахстан его заблокировал по непонятным причинам, на самом деле. Ну какие-то лоббисты, видимо, работают", - заметил тогда Путин.