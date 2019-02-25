Суд в Петербурге в апреле рассмотрит иск Росприроднадзора к аэропорту о загрязнении реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу к управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), в котором ведомство требует взыскать с компании 162 млн рублей за загрязнение реки Новая. Как следует из определения суда, предварительное заседание по иску состоится 24 апреля.

Как сообщалось ранее, в прошлом году река Новая окрасилась в сине-зеленый цвет, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу начал проверку, в ходе которой установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз, в частности концентрация этилового спирта в воде была превышена в 540 раз.

"Принять исковое заявление. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 24 апреля 2019 года", - говорится в определении суда.

На прошлой неделе Росприроднадзор оценил ущерб реке в 162 млн рублей и потребовал в суде взыскать ущерб с компании. Также ведомство подало к ВВСС еще один иск с требованием запретить аэропорту использовать реку для сбросов, однако суд оставил его без движения из-за нарушений в предоставленной документации.

Аналогичные требования к ВВСС предъявляет в суде Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, а также требует отменить распоряжение властей города о предоставлении сточных каналов в реку Новая компании в пользование. Очередное заседание суда по данному иску состоится 28 марта.

Компания "ВВСС", в свою очередь, ранее заявляла, что загрязнение реки произошло из-за того, что в зимний сезон 2017-2018 годов производилась частая обработка воздушных судов противообледенительными реагентами. Для минимизации ущерба экологии компания закупила специальные устройства для сбора реагентов, которые использует по настоящий момент. Кроме того, компания также в претензионном порядке разбиралась с турецким подрядчиком, который строил очистные сооружения в Пулково. Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте в прошлом году возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Новой.