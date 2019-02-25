Путин поручил до 31 мая подготовить предложения об изменении системы обращения металлолома

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая подготовить предложения о совершенствовании системы обращения металлолома. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.

"Представить предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, механизмов вовлечения указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путем продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, предложения должны быть представлены до 31 мая 2019 года.

Путин в начале февраля поддержал предложение участника форума "Деловой России" о создании системы учета металлолома и вторичного металлического сырья. Глава государства признал, что отсутствие такой системы - это очень серьезная проблема, оценив рынок металлолома в РФ примерно в 1 трлн рублей в год. Он согласился с необходимостью унификации системы учета лома, попросив участника форума также представить свои предложения на эту тему.