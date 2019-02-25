Путин поручил разработать меры стимулирования для бизнес-ангелов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть меры поддержки, в том числе налоговые, так называемых бизнес-ангелов - частных инвесторов в стартапы. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России".

"Правительству РФ… разработать при участии организации "Деловая Россия" и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля, далее - раз в полгода.

Выступая на форуме "Деловой России" 6 февраля, президент, в частности, заявил, что для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства, важно создавать особые условия, в том числе налоговые. Он отметил, что в России сейчас более 1,5 тыс. бизнес-ангелов, но "этого недостаточно, и недостаточно, может быть, инструментов поддержки".

Путин в перечне поручений по итогам форума также указал на необходимость обеспечить при реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" применение "дифференцированных мер поддержки экспортеров в зависимости от степени переработки экспортируемой продукции и величины создаваемой добавленной стоимости".