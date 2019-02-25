Путин рекомендовал губернаторам предоставить бизнесу инвестиционный налоговый вычет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представителям власти в регионах проработать вопрос о возможности предоставления предпринимательскому сообществу инвестиционных налоговых вычетов, что позволило бы быстрее обновлять основные фонды предприятий. Соответствующее поручение дано по итогам форума "Деловой России".

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в целях стимулирования обновления их основных фондов", - говорится в тексте опубликованного на сайте Кремля поручения.

Руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ должны представить соответствующий доклад до 15 июня 2019 года.