Минпромторг с 1 марта продолжит программы льготного автокредитования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года продолжит программы поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу - социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", - сказал министр главе государства.

По словам Мантурова, объем бюджетных ассигнований, связанных с этой программой, в правительстве согласован. "Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", - отметил глава министерства.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. В мае 2018 года Минпромторг заявил о досрочном прекращении этих двух программ, в июле программы были вновь запущены - до конца 2018 года.

По данным Минпромторга, с помощью госпрограмм стимулирования спроса на автомобили в 2018 году было реализовано 134,8 тыс. автомобилей. В частности, 99,5 тыс. по программе льготного кредитования ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), по программе льготного лизинга было реализовано 24,15 тыс. автомобилей, и еще 11,2 тыс. машин - по различным программам закупок, в том числе школьных автобусов (2,7 тыс. штук), машин скорой помощи (1780 штук), газомоторной техники (6,1 тыс. штук). В целом на различные программы поддержки спроса в автопроме в 2018 году Минпромторгом было направлено 31,9 млрд рублей.