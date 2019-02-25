РЭО разработает методику расчета тарифа на вывоз мусора

СКОЛКОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Интегратор реформы мусорной отрасли "Российский экологический оператор" разработает для регионов методику по расчету нормативов накопления мусора и тарифа для населения, чтобы они были справедливыми, понятными и эффективными. Об этом журналистам сообщил в понедельник генеральный директор компании Денис Буцаев.

"Мы должны будем проработать вопросы в отношении стандартизации и разработки понятной методики определения норматива накопления и сделать ее прозрачной для населения <…> Также [стоит] задача тариф сделать справедливым, прозрачным и понятным для населения и операторов <…> Это стоит в первом приоритете компании, мы планируем, что эта работа будет завершена в самое ближайшее время", - сказал он.

Ранее сообщалось, что установление новых тарифов на вывоз мусора в рамках перехода на новую систему обращения с отходами в РФ стало предметом споров. По данным Госдумы, в отдельных регионах были случаи завышения норм накопления (то есть сколько человек в среднем образует мусора в год) или стоимости вывоза условной единицы ТКО. В свою очередь в ассоциации "Чистая страна", которая представляет бизнес, заявляли, что в некоторых субъектах платеж для населения был занижен так, что поставил на грань окупаемости работу предприятий. Участники рынка и власти признавали, что отсутствие единой методологии при определении тарифа привело к ряду "перекосов" в стоимости услуги для населения при том, что реформа уже стартовала с января, и жители получили первые платежки за мусор.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию, также обратился к теме тарифов на вывоз мусора для населения. По его словам, реформа отрасли обращения с отходами не должна вылиться в беспочвенное повышение стоимости этой услуги. Он добавил, что необходимо создать цивилизованную и безопасную систему, а долю отходов, отправляемых на сортировку, повысить с 8-9% до 60%.

По мнению Буцаева, которое он высказал журналистам в Сколково, "тариф должен быть справедливым и для населения, и для оператора" и в нем должна быть заложена перспектива создания цивилизованной отрасли. "Тариф должен предусматривать инвестиционную часть, которая бы позволяла операторам иметь источник возвращения инвестиций, которые они совершают. А инвестиции мы будем требовать от операторов исходя из всех обязательств, которые они взяли на себя по соглашению с субъектом или муниципалитетом", - сказал глава РЭО.

Буцаев также предположил, что "если два или более субъекта могут получить более сбалансированную территориальную схему, вполне возможно, надо задуматься над тем, чтобы она была таким образом скорректирована". Интеграция схем обращения с мусором несколько тесно связанных регионов в одну, по его словам, может снизить транспортное плечо и себестоимость услуги региональных операторов. Ранее глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал ТАСС, что транспортная составляющая в среднем по России занимает примерно 60% в тарифе на вывоз отходов.