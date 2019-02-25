Путин потребовал активнее поддерживать переход транспорта на газомоторное топливо

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от Минпромторга активнее оказывать поддержку проектам по переходу транспорта на газомоторное топливо.

На встрече с главой государства министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил о том, как идет работа в этой сфере. "Также развивается газомоторка. Те задачи, которые вы нам ставили. Мы ежегодно наращиваем объемы поддержки", - сказал министр.

"Можно было бы быстрее", - заметил президент.

Мантуров пояснил, что ведомство в этом вопросе действует "в унисон с "Газпромом" по мере развития газовой инфраструктуры по заправочным станциям". "В этих регионах [регионах с развитой сетью газовых заправочных станций] больше активность с точки зрения поддержки по муниципальным закупкам, и коммерческий транспорт сейчас тоже активно переходит на газомоторное топливо. Это и выгоднее, и экономичнее, если брать жизненный цикл в целом", - добавил он.

Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию призвал активнее развивать рынок газомоторного топлива. "Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ", - заявил он.