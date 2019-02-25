Несырьевой энергетический экспорт из России в 2018 году вырос на 11,6%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Несырьевой энергетический экспорт из России в 2018 году увеличился на 11,6%, промышленный экспорт - на 10,2%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Несырьевой энергетический экспорт вырос по прошлому году на 11,6%, а если брать промышленность, то 10,2%, что составило в деньгах $125 млрд по прошлому году", - сказал Мантуров.

Минпромторг выполняет поручения президента в части национального проекта развития международной кооперации и экспорта, отметил Мантуров.

"Сейчас уже сформировали все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить стабильный рост и достижение тех показателей, которые перед нами поставлены к 2024 году", - добавил он.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предполагает рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров из РФ до конца 2024 года на 85% - до $250 млрд.

Для достижения необходимых результатов Минпромторг взаимодействует с другими ведомствами и работает с другими национальными проектами (всего их 12), рассказал глава Минпромторга.

"Мы рассчитываем на то, что интегрируя свою промышленность в эти национальные проекты, увеличим и объемы производства, а самое главное - обеспечим стабильную загрузку предприятий. Это и рабочие места, и стабильная заработная плата по предприятиям отраслей промышленности. Очень важное направление", - сказал Мантуров.

Также ведомство работает над повышением производительности труда. Так, в 2018 году по всему перерабатывающему сектору промышленности этот показатель вырос почти на 3%, (лидирует автопром - рост на 16%), заключил министр.

Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающий сектор промышленности в 2018 году увеличился на 2,6%, добавил министр.

"В целом у нас положительные результаты по всем отраслям промышленности. Общий результат составил 2,6% по обрабатывающему сектору", - сказал Мантуров.

Он также уточнил, что по результатам лидируют железнодорожное машиностроение, в первую очередь рост производства грузовых вагонов, и строительная дорожная техника, рост которой составил 23%.

В целом рост по отраслям промышленности составляет от 3% до 12%, отметил Мантуров. В частности, химическая промышленность и производство лекарственных средств традиционно растут примерно на 10% в год, добавил он.