"Калашников" начал продвижение на мировой рынок биометрического оборудования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвижение новых сканеров на мировом рынке биометрического оборудования. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Концерн "Калашников" начал продвигать на мировой рынок биометрических устройств новый сканер, который предназначен для идентификации человека по рисунку вен ладони. Эта технология позволяет свести количество ложноположительных срабатываний практически к нулю, то есть высокая точность датчика позволяет устанавливать его на действительно ответственные места вплоть до сейфов", - проинформировали в концерне.

Директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова отметила, что устройство оснащено программируемой логической схемой российского производства. "Новая разработка сочетает в себе как биометрический сканер, так и устройство чтения индивидуальных смарт-карт", - сообщила она, отметив, что биометрическая аппаратура позволяет сканировать даже небольшие ладони.

"Сфера применения нового сканера не ограничена, технология настраивается под требуемые параметры", - подчеркнула Иванова.

В настоящее время технологии опознавания человека по рисунку вен ладони находятся в стадии разработки. Основными принципами работы подавляющего большинства биометрических сканеров является распознавание сетчатки глаза или отпечатка пальца, что не позволяет гарантировать полного отсутствия несанкционированного доступа.

Презентация нового биометрического сканера разработки концерна "Калашников" состоялась в ходе 14-й международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2019, прошедшей в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).