Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть

ТАСС, 25 февраля. Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.

"Цены на нефть становятся слишком высокими, - написал Трамп. - ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен - хрупко!" Таким образом американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.

Трамп неоднократно в прошлом призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.