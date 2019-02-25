ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии

ТАСС, 25 февраля. Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года", - говорится в заявлении. В нем поясняется, что Брюссель продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков.

Первый блок визовых санкций в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет рестрикций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось. Однако в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков были оставлены в силе сроком на 12 месяцев.