Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Производство автомобилей в РФ в 2018 году выросло на 14%, продажи - на 12%. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос - почти 1,9 млн автомобилей (продано в РФ - прим. ТАСС), и 1,752 млн автомобилей произведено нашими предприятиями. Соответственно, рост производства - 14%, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12%", - сказал министр.

Ассоциация европейского бизнеса ранее подсчитала, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ выросли за 2018 год на 12,8% до 1,8 млн единиц. В 2019 г., по прогнозу АЕБ, продажи авто вырастут на 3,6%, до 1,87 млн шт.

Путин поинтересовался у министра промышленности и торговли, является ли марка Lada безусловным лидером на российском рынке.

"Безусловный лидер, да. Из десяти продаваемых автомобилей Lada Vesta - наиболее востребованная, а также Lada Granta", - ответил Мантуров, заметив, что и иностранные бренды продолжают осваивать российский рынок.

Но речь идет об автомобилях, которые производятся на территории РФ: в целом 85% российского рынка составляют автомобили, произведенные внутри страны, заверил Мантуров.