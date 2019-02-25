Малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты сверх прожиточного минимума

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, говорится в проекте федерального закона, который имеется в распоряжении ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

"Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации", - говорится в проекте федерального закона.

Срок выплат

Пенсионный фонд России может пересчитать социальные доплаты к пенсии по новому порядку начисления до 1 июля 2019 года.

"Причитающиеся пенсионерам с 1 января 2019 года суммы выплаты… выплачиваются территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 июля 2019 года", - говорится в законопроекте.